ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
koppal

ಗಂಗಾವತಿ: ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ ವಕೀಲನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:43 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:43 IST
Koppal
