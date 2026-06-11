ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿಗೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಅಳವಂಡಿ: ಸಮೀಪದ ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿಗೆ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಖಾದರಸಾಬ ಆಲೂರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಾಂದುಸಾಬ ಹೊಸಮನಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಸ್ತುಸಾಬ ಕೆಂಪಸಾಬಣ್ಣವರ, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಮೈಬೂಬಸಾಬ ಹೊಸಮನಿ, ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಖಾಜಾಸಾಬ ಹರ್ಲಾಪುರ, ರಾಜಾಭಕ್ಷಿ ಹಡಗಲಿ, ಇಮಾಮಸಾಬ ಹುಡೇದಮನಿ, ಜಾನಸಾಬ ಒಂಟಿ, ಜಂಗ್ಲಿಸಾಬ ಒಂಟಿ, ಇಬ್ರಾಹಿಂಸಾಬ ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರ, ಮುಸ್ತುಸಾಬ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ, ನಬಿಸಾಬ ಚಕ್ಕಡಿ, ಮೋದಿನಸಾಬ ಆಲೂರು, ಮದರಸಾಬ ಮೇಗಳಮನಿ, ರಂಜಾನ ಸಾಬ ಹೊಸಮನಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಗಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. 15 ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-35-654435395</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>