ಅಳವಂಡಿ ದ್ಯಾಮಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ

<p>ಅಳವಂಡಿ: ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾಮಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಾಳೆಕಂಬ, ಮಾವಿನ ತೋರಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಳಿರು–ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಜೋಶಿ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕಲಾದಗಿ, ಬಸವ ರಡ್ಡೆಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ, ದೇವಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಗದ್ದಿಕೇರಿ, ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ ನಾಗರಳ್ಳಿ, ವೆಂಕರಡ್ಡಿ ಕಲಾದಗಿ, ಲಿಂಗನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ರಂಗರಡ್ಡಿ ಹ್ಯಾಟಿ, ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ್ ಕಮ್ಮಾರ, ಬಸವರಾಜ ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರಶಾಂತಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಶಿವನಗೌಡ, ಗವಿಸಿದ್ದನಗೌಡ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರ, ಬಸವರಾಜ, ಪ್ರಕಾಶ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ, ಛಾಯಪ್ಪ, ಮಾರುತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-35-201429328</p>