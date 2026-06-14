ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಅಳವಂಡಿ: ಸಮೀಪದ ಕಾತರಕಿ ಗುಡ್ಲಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಚ್ಪಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೆಎಚ್ಪಿಟಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಯೋಜಕ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ಸೋಮಶೇಖರ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಶರಣಪ್ಪ ಮೂಲಿಮನಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸುಭಾನ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಸಾವಿತ್ರಿ, ದ್ಯಾಮವ್ವ, ಮಂಜುಳಾ, ಚನ್ನಮಾಳವ್ವ, ಗೌರಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಗೀತಾ, ಕೆಎಚ್ಪಿಟಿಯ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟಕರಾದ ಸುನಂದಾ, ದಸ್ತೂಬಿ, ಜುನಾಬಿ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ, ಮಧು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-35-1130239235</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>