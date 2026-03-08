ರಾಜಾಭಾಗ ಸವಾರರ ಉರುಸ್‌ ಇಂದು

<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p>.<p>ಅಳವಂಡಿ: ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಾಭಾಗ ಸವಾರರ ಉರುಸ್ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮವು ಭಾವೈಕ್ಯಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಾಭಾಗ ಸವಾರರ ದರ್ಗಾದ ಯಮನೂರಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನು ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಗಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಭಾನುವಾರ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕವಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ರಿವಾಯತ್ ಪದಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಳವಂಡಿಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಮರುಳಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕೂಲಹಳ್ಳಿಯ ಗೋಣಿಬಸವೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪಟ್ಟದ ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೆಳಗಟ್ಟಿಯ ಹಜರತ್ ಸಯ್ಯದ್ ಷಾ ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾದ್ರಿ ಗುರುಗಳು, ಕೊಂಬಳಿ ಚೌಕಿಮಠದ ಗಾಡಿತಾತನವರು, ಕವಲೂರಿನ ಫಕೀರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಜಿಯಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>