ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಟ್ಯಾಂಕ್: ಆತಂಕ

ಜುನಸಾಬ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ

ಅಳವಂಡಿ: ಗ್ರಾಮದ ಗೋಣಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ನೆಲಮಟ್ಪದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ತೊಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು 2.5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಬಳಸುವ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಕವಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಸದ್ಯ ನಿಲೋಗಿಫುರದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕವಲೂರಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಿಸಿಯು ಅರ್ಧ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಾನುಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕ ನೀರಿನ ಡೋಣಿ ಇದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ನಿತ್ಯ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು, ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿತ್ಯ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಡೋಣಿ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯವಂತಾಗಿದೆ.

'ಗೋಣಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರದ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಮರೆತರೂ, ಅಪಾಯ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260519-35-1421174467