ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜ್ಯೋತಿ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೂಜೆ

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಮೀಪದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮಗಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜ್ಯೋತಿ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 575 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಿ, ಆಂಜನೇಯನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿದು ಪಾದಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಪಾಜಲ, ಹನುಮಾನ ದೀಪ, ಆಯೋಧ್ಯ ದೀಪ, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮಗಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜ್ಯೋತಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿತು.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಗಮಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮಗಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಜ್ಯೋತಿ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಿಬಿಎಸ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆನೆಗೊಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ದೀಪರಾಧನೆ, ಭಜನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ, ಪಾರಾಯಣದ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಪಾರ್ಥಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸೀತೆ, ರಾಮ, ಹನುಮನ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಗಮನಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಈ ರಥಯಾತ್ರೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಮಸೀದಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದು, ಮಾಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಸೀದಿ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರದ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಜಿ.ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಚಾರಕ ತಿಪ್ಪಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಸು.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ನಗರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೀರೂರು, ಅಯ್ಯನಗೌಡ, ಶಿವಕುಮಾರ ಅರಿಕೇರಿ, ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಸೇರಿ ಮಾಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-35-1245678642</p>