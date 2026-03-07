ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೊ: ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ: ‘</strong>ಕೊಪ್ಪಳ–ಭಾಗ್ಯನಗರ ಬಂದ್ ಹೋರಾಟ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕ ಸದಾಶಿವ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಗರಸಭೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿಯ ಶುಕ್ರವಾರದ 127ನೇ ದಿನದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಸ್ಪಾಂಜ್ ಐರನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಸಿಮೆಂಟ್, ವಿಷ ರಸಾಯನ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡಿ, ಮುಗ್ಧ ರೈತರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬೇಸರವಾಯಿತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇಂದು ಸಭೆ: ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಮಾತನಾಡಿ ‘ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಮಹಾಂತಯ್ಯನಮಠ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೊ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ಬಾಧಿತ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಪ್ರಮುಖರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>