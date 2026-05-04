ಕಾರಟಗಿ: 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಶ್ರಮ ವರ್ಣಿಸಲಾಗದು. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ 5 ದಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೇ 9ರಂದು ನಡೆಯುವ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌನೇಶ ದಢೇಸೂಗೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾನುವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ದಢೇಸೂಗೂರು ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಲೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮಾನಸ ಸುಪುತ್ರ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಮಸ್ಕಿ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯರಕಲ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮುಸಾಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶರಣಬಸವರಡ್ಡಿ, ಶಿವಲೀಲಾ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಾಾತನಾಡಿ, ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ, ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಮರೇಶಪ್ಪ ಕಮಲಾಪುರ್, ತಿರುಪತೆಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್, ನಾಗನಗೌಡ, ಶರಣಪ್ಪ ನಾಗೋಜಿ, ಶಿವಪುತ್ರಯ್ಯತಾತ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬೆನ್ನೂರು, ಸುರೇಶ ದಢೇಸೂಗೂರು, ಶರಣಪ್ಪ ಶಿವಪೂಜಿ, ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ನಾಯಕ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪವಾರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಬ್ಬೇರ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಸವರಾಜ ಕೊಪ್ಪದ, ಆನಂದ ಎಂ, ಧನಂಜಯ, ದೇವರಾಜ ನಾಯಕ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೊಟ್ನೇಕಲ್, ಈಶಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ, ಆದಿಲ್ಪಾಶಾ, ವಿಕ್ರಮ್ ಮೇಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-35-1921565056</p>