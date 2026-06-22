2028ಕ್ಕೆ ಜನ ಮತ್ತು ಹಣಶಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣೆ: ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ:</strong> ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2028ಕ್ಕೆ ಜನಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಶಕ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಣದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜನಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬದುಕು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಿದರೂ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಈಗ ಫಲ ಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ಆ ಭಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಮಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ನಡೆಸಲು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜಕಾರಣವಿದೆ. ಗಂಗಾವತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಕನಕಗಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಮಲ ಅರಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p><p>ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ ಗುಳಗಣ್ಣವರ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಲಪ್ಪ ಆಚಾರ, ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಶಿವರಾಮಗೌಡ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ, ಮುಖಂಡರಾದ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕ್ಯಾವಟರ್, ವಿಭಾಗ ಸಹ ಪ್ರಭಾರಿ ಚನ್ನಬಸನಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>