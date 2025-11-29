ಕುಕನೂರು|ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಕುಲಪತಿ ಡಿ.ವಿ ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ

<p><strong>ಕುಕನೂರು:</strong> ‘ಯುವಜನಾಂಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹ, ತಾಳ್ಮೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆದು ಹೃದಯವು ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಮಿಡಿಯುವಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಿ.ವಿ ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಾಲುಮತ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಾಕಷ್ಟು ದಾರ್ಶನಿಕರ ನಾಡಾಗಿದ್ದು, ದಾಸರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡದೇ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಮುಳಗುಂದದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಮೇಶ ಕಲ್ಲನಗೌಡ, ‘ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕನಕದಾಸರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಕನಕದಾಸರ ರಾಮಧ್ಯಾನ ಚರಿತೆ ಗ್ರಂಥವು ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಾದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೆ ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕನಕದಾಸರು ತಾರತಮ್ಯ ತೊಲಗಿಸಿ ಸಮಾನತೆ ಸಾರಿದ ಮಹಾನ್ ಸಂತ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು, ಕನಕದಾಸರು ಸಾರಿದ ತಾಳ್ಮೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತರೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗದಗದ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಜಕನಾಳ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಹೊರಪೇಟೆ, ಎಫ್.ಟಿ. ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ಎಸ್.ವಿ. ಡಾಣಿ, ವೀರೇಶ ಡಾಣಿ, ಪ್ರೊ.ತಿಮ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಮೇಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>