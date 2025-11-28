ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿಧರಣಿ: ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಬೆಂಬಲ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ:</strong> ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ವೇದಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಗುರುವಾರ 28 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು, ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಲ್ಡೋಟಾ, ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಮುಕುಂದ ಸುಮಿ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಿ.ಎಂ. ಬೆಲ್ಲದ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಹೋರಾಟದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನೆಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರೆ, ಕೊಟ್ಟರಯ್ಯ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿಮಠ ’ಪರಿಸರ ಮೂಲಭೂತ ವಿಷಯ. ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವೆಂಕಟೇಶ ಜೋಶಿ, ವೈ. ವೈ. ಕೋಳೂರು, ರವಿ ಕಾಂತನವರ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬಿಜಾಪುರ, ವಾಸುದೇವ ಆಚಾರ ದಿಗ್ಗಾವಿ, ಪದ್ಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ. ಪಿ. ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಪಂಚಪ್ಪಬಾವಿ, ನಾಗರಾಜ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸಾಹಿತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮುಜಮದಾರ, ಬಸವರಾಜ ಶೀಲವಂತರ, ಎಸ್.ಎ. ಗಫಾರ್, ಜಂಟಿ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು, ಮಹೇಶ ಮನ್ನಾಪುರ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮಾಡಿದರು. ಎ. ಎಂ. ಮದರಿ, ಡಿ.ಎಂ. ಬಡಿಗೇರ್, ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಾರೋಗೇರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಜೂರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>27ನೇ ದಿನದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂವೇಲರಿ ಸಂಘದವರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುರಾಜ ರಾಯ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಸಂವಿಧಾನ ಬದುಕುವ, ಮಾತನಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಧ್ವನಿ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋರಾಟದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಜ್ಯೂವೇಲರ್ಸ್ ಸಂಘದ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಜಂತಗಲ್, ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಂ, ಪಂಪಣ್ಣ ದುರ್ಗಾ, ಕಿರಣ್ ಪವಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ರಗಾರ, ಗಜೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರಗಾರ, ಅರುಣ್ ಕಾಳಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>