ಗಂಗಾವತಿ: ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ರೈತರ ಒತ್ತಾಯ

'ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಜಮೀನು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ' 'ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ' ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ಕಂಪನಿಗಳು: ಆರೋಪ.<p><strong>ಗಂಗಾವತಿ:</strong> ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ, ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ನಗರದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ 2010-12ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕುಡತಿನಿ, ಹರಗಿನಡೋಣಿ, ಜಾನೆಕುಂಟಿ, ವೇಣಿವೀರಾಪೂರ, ಕೊಳಗಲ್ಲು, ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜಮೀನು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆಗಿನ ಸಿಎಂ, ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿಕೆ ಸೇರಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 15 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈವರೆಗೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಹ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳು ವಾಪಸು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕು. ಜಮೀನು ನೀಡಿದ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಉದ್ಯೋಗ ಭತ್ತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ರವಿಕುಮಾರ ನಾಯಕವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬೆಣಕಲ್, ಸಿಐಟಿಯು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿರುಪಾದಿ ಬೆಣಕಲ್, ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೊಸ್ಕೇರಾ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ದಾಸನಾಳ, ಹುಸೇನಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ ಡಗ್ಗಿ, ಬಾಲಾಜಿ, ಶಿವಕುಮಾರ, ಗಾದೆಪ್ಪ, ಹನುಮೇಶ, ಶರಣಪ್ಪ, ನಿಂಗಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಗೋನಾಳ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>