ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಲಾಭ

ಗಂಗಾವತಿ: ಮದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವಿಧಿಸುವ ನೂತನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ನೀತಿ ಮೇ 11ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು, ಬಿಯರ್, ವಿಸ್ಕಿ, ಜಿನ್, ರಮ್ ಗಳ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಲಾಭ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 18 ಸಿಎಲ್-2 ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು,32 ಸಿಎಲ್-7 ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ,04 ಸಿಎಲ್- 9 ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮದ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲಿಕರು ಮಾತ್ರ ಬಿಯರ್, ವಿಸ್ಕಿ, ಜಿನ್, ರಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಇದು ಹಳೆ ದಾಸ್ತಾನು, ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ದಾಸ್ತಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಬಳಿಕೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರ ಬಳಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿ ಕೂಡಲೇ ಹಳೆ ದಾಸ್ತಾನು ಇದ್ದರೂ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಹಿಂದೆಯಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಯಗಳ ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ ಬೆಲೆಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ಬೇಸರ: ಈ ಕುರಿತು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಬಯಸದ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಎದುರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದಿಢೀರನೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದರ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಳೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>