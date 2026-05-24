‘ಬಂಡ್ರಾಳ, ಗಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಲೀನ ಬೇಡ’

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡ್ರಾಳ, ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಂಡ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಇಒ ನಟೇಶ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ ನಾಗರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೊಸ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತ ಆದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ರಾಳ, ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆ ರದ್ಧತಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತಿ ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪಾಲಕರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚದಂತೆ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಗಂಗರಾಜ ಅಳ್ಳಳ್ಳಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ ಶರಣು ಪಾಟೀಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಜಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಣ ಯಾದವ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>