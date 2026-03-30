‘ಕೆಪಿಎಸ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚುವ ಹುನ್ನಾರ’

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡ್ರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರುಶುರಾಮ.ಕೆ ಬಂಡ್ರಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 40 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಪಿಎಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ ಮಾಗ್ನೆಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾದವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ ಮಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಕೆಪಿಎಸ್ ಮಾಗ್ನೆಟ್ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಂಧು ಕೌದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಹಣ ಬಳಸಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಮಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಭಾಗದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಸುಂಕಪುರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಜೀರಾಳ, ಮದರಸಾಬ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುಸೇನಪೀರ, ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ಲೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮಣ್ಣ, ನೆನ್ನೆಸಾಬ, ದುರೆಗಪ್ಪ ಜೆಲೆ, ರೆಹೇಮತ ಅಲಿ, ಸಣ್ಣ ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಭಕ್ಷಿ, ದುರ್ಗಪ್ಪ, ಮಂಜಪ್ಪ ಜೆಲ್ಲಿ, ಮುದಿಯಪ್ಪ ಜೆಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ತಫಾ, ಭಾಷಸಾಬ, ಕನಕ ಬಿಂಗಿ, ಶಿವರಾಜ ಬಿಂಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-35-2089176728</p>