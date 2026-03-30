‘ಯುವಜನರಿಗೆ ಭಗತಸಿಂಗ್ ಹೋರಾಟ ಸ್ಫೂರ್ತಿ’

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ‘ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಭಗತಸಿಂಗ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಯುವಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ’ ಎಂದು ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲಾಜಿ ಚಳ್ಳಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಗತ್ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು ಹಾಗೂ ಸುಖದೇವ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಈ ಮೂವರು ನಾಯಕರು ಯುವಜನರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ, ಮುಂದಿದ್ದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅವರ ಜೀವನತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಉತ್ನೂರ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿ ಕರ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ ಮೌನೇಶ, ಆನಂದ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-35-967462438</p>