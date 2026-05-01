ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: 83 ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು

ಗಂಗಾವತಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಯುವಮೋರ್ಚಾ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಟಕೇಶ ಕುರುಬರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ಸಹಿತ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>2025ರ ಅ.8ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆಯ ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಅಪರಾಧಿ ರವಿ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಕುರುಬರ ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ದಿನ 4 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಂಪ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ 12 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, 6 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ದೊರೆಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>83 ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆ ಪರಿಗಣನೆ: ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 83 ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಭಿಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ 45 ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರನ್ವಯ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು ಬಿಎನ್ಎಸ್ 2023ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 189(2), 191(2), 191(3), 49, 61(2), 103(1), 109(1), 56, 249(ಬಿ), 238ರ ಕಲಂಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕಳ್ಳತನ, ದರೋಡೆ, ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ, ಹಲ್ಲೆ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಜೂಜಾಟದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರವಿ ಸಣ್ಣಬಸವರಾಜ ವಿರುದ್ಧ 17 ಪ್ರಕರಣ, ವಿಜಯ ವಿರುದ್ಧ 4, ಧನರಾಜ ವಿರುದ್ಧ 3, ಭರತ ವಿರುದ್ಧ 3, ಸಲೀಂ ವಿರುದ್ಧ 2, ಗಂಗಾಧರ ಗೌಳಿ ವಿರುದ್ಧ 5 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಹಳೆಯ ವೈಷಮ್ಯ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ: ರವಿ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಾಗ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ದಂಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದವು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈಷಮ್ಯ ಬೆಳೆದು, 2023ರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ಸಹಚರ ಮಾರುತಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಜರುಗಿದ್ದು, ಇದೇ ವೈಷಮ್ಯ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>