ಗಂಗಾವತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ: ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾ ಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,‘ಗಂಗಾವತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ಭಾಗದ ಕಕ್ಷಿದಾ ರರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ಮಾತ ನಾಡಿ,‘ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾ ಯಾಧೀಶರ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಕಗಿರಿ ಸಂಚಾರ ಪೀಠ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಲು ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ, ಶಾಶ್ವತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕ, ಗಂಗಾವತಿಯ ಹಳೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ನವೀಕರಣ, ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನೂತನ ವಕೀಲರ ಭವನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ರೋಷಣಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಸ್, ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜಿ.ಬಿ.ಹಳ್ಳಕಾಯಿ, ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಗೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಮೇಘಾ ಸೋಮಣ್ಣನವರ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಮಂತ್ ರಾಜ್, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಕುಸುಬಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಪುಷ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ವಕೀಲರಾದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಎಚ್.ಮಹಾಬಲೇಶ, ಡಿ.ಎ.ಹಾಲ ಸಮುದ್ರ, ನಾಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ವೈಜನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಆರ್.ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಪಂಪನಗೌಡ, ಆರ್.ಕೆ.ನೆರಬೆಂಚಿ, ಹನುಮಂತರಾವ್, ಶಿವರಾಮಗೌಡ, ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ವಿ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್.ಕೆ.ದಂಡಿನ, ಪಿ.ವಿ.ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಧರ ನಾಯಕ, ರಮೇಶ ಚಿಲ್ಕೂರಿ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಕವಿತಾ ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಮಾಲತಿ, ರೋಜಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-35-1455696307</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>