ನೂತನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ಗಂಗಾವತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೂತನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಸ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 31ನೇ ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿ 1ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೂತನವಾಗಿ ಬಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>1ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ನ್ಯಾಯದಾನ ನೀಡಲು, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರವನ್ನು, ನಮಗೂ ನೀಡಿ, ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸೋಣ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸದಾನಂದ ನಾಗಪ್ಪನಾಯ್ಕ ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಗಂಗಾವತಿ, ಅನಧಿಕೃತ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು, ಅಪರಾಧ ರಹಿತ ಗಂಗಾವತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ನಾವು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, 'ಹಿಂದಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರವನ್ನು, ನಿಮಗೂ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ನೀಡಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಸಹಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಆಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಕುಸುಬಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲೆ ಬಾನು, ಖಜಾಂಚಿ ಪುಷ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಡಿ.ಎ ಹಾಲಸಮುದ್ರ, ಕೆ.ಆರ್. ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಎಂ.ಪಂಪನಗೌಡ, ವಿ.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರೇ ಮ್ ಮೂರ್ತಿ ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಎಚ್.ಬಸನಗೌಡ, ಎಚ್.ಕನಕರಾಯ, ಅಯ್ಯ ನಗೌಡ, ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಶೇಖರ್ ಬಾಗೋಡಿ, ಸೈಯದ್ ಅಶ್ಮುದ್ದೀನ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಥೋಡ, ರೋಜಾ, ಕುಮಾರಿ ತಸ್ಲೀಮ್, ವಕೀಲರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>