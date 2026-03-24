ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ಗಂಗಾವತಿ: ನಗರದ ದೇವಾಂಗ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರ ಸಮುದಾಯ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ವಚನಕಾರ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ನೇಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಂಕತಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, '12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಶರಣರಿಗೂ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣರು ಸಮಾಜ ತಿದ್ದುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ವಚನಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಶರಣರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವರ ಆದರ್ಶ, ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಂತರ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನೇಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಾಸು ಕೊಳಗದ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೂಲ್ವಿ, ಕೃಷ್ಣೋಜಿರಾವ್ ಕಾಂಬಳೆ, ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ, ಸುನೀತಾ ಶ್ಯಾವಿ, ವರ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಐಲಿ, ಪ್ರೇಮಾ ಕೊಳಗದ, ಲೀಲಾವತಿ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260324-35-334769278