ಗಂಗಾವತಿ: ಅಂಗವಿಕಲರ ಮಾಸಾಶನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ

<p><strong>ಗಂಗಾವತಿ:</strong> ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಗುರುವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಗೋನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶೇಕಡವಾರು ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ₹600 ರಿಂದ ₹1400 ರವರೆಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಉಪಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೇನೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕರಿಗೆ ಏನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ-2016 ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ₹ 6ಸಾವಿರ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ₹4ಸಾವಿರ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ₹3 ಸಾವಿರ ಮಾಸಾಶನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೇ ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾನದ ಶಾಸನಸಭೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ನಾಗರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವೃದ್ಯಾಪ್ಯದವರೆಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಬೇಕು. ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಖರ್ಚು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯಡಿ ಅಂಗವಿಲಕರಿಗೆ 100 ದಿನ ಕೆಲಸ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಕೇಂ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಸಾಶನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿವಕುಮಾರ, ಯಮನಮ್ಮ, ಸತೀಶ್, ಮೋಹನ್, ಪಿ.ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಬಸವರಾಜ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎನ್., ಡಾ.ಅಶೋಕ, ಶೇಷಮ್ಮ, ಖಾದರಪಾಷಾ, ಕೆ.ಶೆಕ್ಷಾವಲಿ, ಹನುಮಂತ, ಮುಕ್ಕಣ್ಣ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಎಸ್.ಬಿ., ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. </p>