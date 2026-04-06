ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳೇ ರೋಗದ ತಾಣಗಳು

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸುಂದರ ನಗರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿಯೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಿವೇಶನಗಳೇ ರೋಗ ಹರಡುವ ತಾಣಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ 35 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಇರುವುದೇ ಕಸ ಹಾಕಲು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಿವಾಸಿಗಳದ್ದು. ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವುದರ ಒಳಗೆ ನಿವೇಶನಗಳು ತಿಪ್ಪೆಗುಂಡಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಯ ಪೊದೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಿಡಾಡಿ ದನ, ಹಂದಿ, ನಾಯಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಕಿ ತಾವೇ ರೋಗಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರಸಭೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಬದಿ ಮತ್ತು ಕಸದ ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳಭಾಗದ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಗರಸಭೆ, ಆಯಾ ನಿವೇಶಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ನೆರೆಹೊರೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ರೋಗರುಜಿನಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸದೇ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನಿಂತು ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೊಳೆತು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕಸದ ವಾಹನಗಳು ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಸ ತಂದು ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎಸೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಚರಂಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕಿಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿ ಶಹಬಾಜ್.</p>.<p>ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ: ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಲೇ ಔಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಪಾಡುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಕಿರಣಕುಮಾರ.</p>.<p>ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಗರಸಭೆ ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಪರಮೇಶ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-35-1762644323</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>