ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಗಂಗಾವತಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂಧನೂರ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ರೈತರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಗೇಟ್ನ ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಮರು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ದುರಸ್ತಿಯಾಗುವುದು ಅನುಮಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, 'ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. 32ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಚೈನ್ಗಳ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ಚೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಿಂಗನಾಳ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ರಾಜು ನಾಯಕ, ವೆಂಕಟೇಶ ಚಲುವಾದಿ, ವಾಸುದೇವ ನವಲಿ, ನೀಲಕಂಠ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>