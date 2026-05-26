ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಸಹಕಾರಿ: ಶ್ರೀನಾಥ

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ‘ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೇ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ವೃತ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೇವೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ’ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸೀತಾರಾಮ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಆರ್ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಗೆಜ್ಜೆ-ಹೆಜ್ಜೆ ಜನಸೇವಾ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬೃಹತ್ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಸದ್ಯದ ವಾತವರಣ, ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗ-ರುಜಿನಗಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು,ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಡವರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಗಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದೇ ಹಾಗೇ ಉಳಿದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಜೀವ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವೈದ್ಯರು ಅಗಾಗ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಬಡಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುಳೆಕಲ್ ಬೃಹ್ಮಮಠದ ಭುವನೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾತ, ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಷಾ ನೂರುಲ್ಲಾ ನಬೀರಾ ಖಾದ್ರಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಡಾ.ಆರ್.ಬಿ ಪಾಟೀಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಬಿ ಪಾಟೀಲ, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಗೆಜ್ಜೆ-ಹೆಜ್ಜೆ ಜನಸೇವೆ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಇಂಗಳಗಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಅಮರಜ್ಯೋತಿ, ಶಿವಕುಮಾರಗೌಡ, ಪಂಪಾಪತಿ ಇಂಗಳಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-35-1514111497</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>