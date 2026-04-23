‘ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಘಟನೆಯೇ ಬಲ’

ಗಂಗಾವತಿ: 'ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಶಂಕರ ಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ವೈದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶಾರದಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂ ತ್ಯುತ್ಸವ ಧರ್ಮಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪಾರಾಯಣ, ಭಜನೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ, ಪಾದುಕೆಗಳ ತೊಟ್ಟಿಲು ಉತ್ಸವ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಹೇಶ ಭಟ್ ಜೋಶಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಕುಮಾರಭಟ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಕುಂತಲಾ, ಕವಿತಾ ದಿಗ್ಗಾವಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ಅಳವಂಡಿಕರ್, ಕಾಶೀನಾಥ್ ಜೋಶಿ. ಕೆ.ವಿ ಜೋಶಿ, ಕೃಷ್ಣಗೋಪಾಲ ಭಟ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಳವಂಡಿಕರ್, ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ ವೈದ್ಯ, ಭೀಮಭಟ್ ಕರಮುಡಿ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗಾಣಿಕರ್, ಚಿತ್ರಗಾರ ಸುವರ್ಣ, ಗಾಯತ್ರಿ ಅಳವಂಡಿಕರ್, ಶೇಷಗಿರಿ ಗಡಾದ್, ಅನಿಲ್ ಅಳವಂಡಿ ಸೇರಿ ಶಂಕರ ಭಕ್ತ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಸತ್ಯ ದೇವೇಶ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಯೋಗೀಶ್ವರ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-35-21247816</p>