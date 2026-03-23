ಗೋಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದ ಎಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಕಾಲೊನಿಯ ಹುಮಾ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿಯ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಗೋ ಮಾಂಸವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಗರದ ಎಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಕಾಲೊನಿಯ ಹುಮಾ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿಯ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಂಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ನಗರಠಾಣೆ ಪಿಐ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಳೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 53 ಕೆ.ಜಿ. ಮಾಂಸ, ಚಾಕು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ದೊರೆತಿವೆ.</p>.<p>ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ 3 ಕೆ.ಜಿ ಮಾಂಸದ ಮಾದರಿಯನ್ನು(ಸ್ಯಾಂಪಲ್) ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶೆಡ್ನ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿವಧೆ ಮಾಡಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷಿ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ–2020ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-35-268330275</p>