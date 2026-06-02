ಗಂಗಾವತಿ | ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ನಿವೇಶನ ನೀಡಿ–ನಿರುಪಾದಿ

ಗಂಗಾವತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಚನ್ನಬಸವಸ್ವಾಮಿ ಗಂಜ್ ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಿಐಟಿಯು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿರುಪಾದಿ ಬೆಣಕಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇತನ, ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಸೇರಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳು ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದಿಂದಲೇ ದೇಶ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮರೆಯಬಾರದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ, ಬಳಸುವ ವಸ್ತು ಸೇರಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ವೇತನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ₹36 ಸಾವಿರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, ನಿವೇಶನ ಹಂಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಸಹ ಚನ್ನಬಸವಸ್ವಾಮಿ ಗಂಜ್ ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದ ನಾಲ್ವರು ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಲಾ ₹ 5,000 ಹಣ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಗಂಜ್ ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ, ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ ಡಗ್ಗಿ, ಗಂಜ್ ಹಮಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ ಖಜಾಂಚಿ ಶ್ರೀಶೈಲಪ್ಪ, ಬಸಪ್ಪ, ಬಾಬುಸಾಬ, ದೇವಪ್ಪ, ರಹೀಂ ಸಾಬ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ರಾಜಸಾಬ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ