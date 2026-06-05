ನರೇಗಾ ಕೂಲಿಹಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ: ಆರೋಪ

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ(ನರೇಗಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಕೂಲಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾ ಸಂಘ(ಭೀಮ ನಡೆ) ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬುಧವಾರ ಹಣವಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನರೇಗಾದಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಂತೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೂ ದಿನಕ್ಕೆ ₹375 ಕೂಲಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಹಣವಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಲಿಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಂಗವಿಕಲ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಲಿಹಣ ನೀಡುವ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಂಗವಿಕಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 125 ದಿನ ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಕೂಲಿ ಹಣ ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪೆಂಡಲ್, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸ ನೀಡದ, ಸಿಗದ ಅವಧಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಿಡಿಒಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಿಡಿಒ ಕಿರಣಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಂಗವಿಕಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೂಲಿಹಣ ನೀಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮನವಿಯನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾ ಸಂಘದ(ಭೀಮನಡೆ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದುರುಗಪ್ಪ ಪಿ. ಹಣವಾಳ, ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ, ಈಶ್ವರಮ್ಮ, ಹುಸೇನಪ್ಪ, ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಸೇರಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಕೂಲಿಕಾರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-35-1758583718</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>