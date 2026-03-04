<p><strong>ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದ ಕುರಿತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಸಂತೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಐವರು ಯುವಕರು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎನ್ನುವ ಯುವಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹೀನ್ ಎನ್ನುವ ಯುವಕ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಮೊದಲು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಬಳಿಕವೂ ಜಗಳ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಯುವಕರು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಎದುರೇ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಗರಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇದಕ್ಕೆ ತಕರಾರು ತೆಗೆದ ಸುರೇಶ, ಸಾಹೀಲ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಎನ್ನುವವರ ವಿರುದ್ದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>