ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ: ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಆರು ಜಾನುವಾರು ಸಾವು

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಹಲವೆಡೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ 6 ಆಕಳುಗಳು ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ಆಕಳುಗಳು ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ನಾಗೇಶ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಲೀಕರು ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಕಳುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಜಾನುವಾರು ಅಂದಾಜು ₹60 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ₹3.50 ಲಕ್ಷ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಜಂತಕಲ್, ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಗಂಗಾವತಿಯ ರೈತ ಯಮನೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲೆಕಚ್ಚಿವೆ.

ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ, ಪೊಲೀಸ್, ಪಶು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನ ಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಆಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸೈಯದ್ ಬಷಿರೂದ್ದೀ ನ್, ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ