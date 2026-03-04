ಗಂಗಾವತಿ: ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಸಾವು

<p><strong>ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ನದಿಗೆ ಇಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಕಾಲುಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಜರುಗಿದೆ.</p><p>ಗಂಗಾವತಿ ಗಾಂಧಿನಗರದ 18ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಸುರೇಶ್ (18), ಅಭಿಷೇಕ (18) ಮೃತರು.</p><p>ಹೋಳಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ ಗಂಗಾವತಿಯ ಐವರು ಯುವಕರು ಸಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಈಜಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ತಂದಿದ್ದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಊಟದ ಬಳಿಕ ಐವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಕುರುಚಲು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಾರಿ ನದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಈಜುಗಾರರ ಮತ್ತು ತೆಪ್ಪಹಾಕುವವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು. ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>