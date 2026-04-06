ವಾಗೀಶತೀರ್ಥರ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಸಂಪನ್ನ

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತುಂಗಾಭದ್ರ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿನ ನವವೃಂದಾವನ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದಿಂದ ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥರ ನೇತೃತ್ವತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಾಠ, ದಂಡೋದಕ ಸ್ನಾನ, ಎಲ್ಲ ವೃಂದಾವನಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಗಳು ಸೀತಾ ಸಮೇತ ಮೂಲರಾಮ ದೇವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ರ್ರೀಗಳು, 'ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮನ ನಾಮ ಜಪಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಟೀಕಾ ಗ್ರಂಥಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ, ತಪಸ್ವಿ ಕವೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಈ ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರು. ಇವರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು' ಎಂದರು.

ಆರಾಧನೋತ್ಸದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪಂಡಿತರಿಂದ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಜರುಗಿತು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ನೆರವೇರಿತು. ಮಠದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿ, ಹೊಸಪೇಟೆಯ ರಾಮಾಚಾರ್ ಉಮರ್ಜಿ, ಆನಂದಾಚಾರ್ ಮಹಿಶಿ, ಆನಂದಾಚಾರ್ ಜೋಶಿ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ, ಕೃಷದೇವರಾಚಾರ್, ವೆಂಕಟಗಿರೀಶಾಚಾರ್, ನಾರಾಯಾಣಾ ಚಾರ್ ಹುಲಿಗಿ, ವಾದಿರಾಜ ಕಲ್ಮಂಗಿ, ಶರದ್ ದಂಡಿನ್, ಪವನಾಚಾರ್ ಜೋಶಿ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಸೇರಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260406-35-611111599