ಹೃದಯಸ್ತಂಭನ: ಯುವ ವಕೀಲ ಸಾವು

ಗಂಗಾವತಿ: ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಾದಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕ ಕನಕೇಶ ಮುರುಡಿ (26) ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸದಾನಂದ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಾಡಿದ್ದ ಕನಕೇಶ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ಸಹದ್ಯೋಗಿಗಳು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಹ ಮೃತ ವಕೀಲನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿ ಅಪ್ಸಾನಿ ಎನ್.ಆರ್ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಮೃತರಿಗೆ ತಾಯಿ, ತಮ್ಮ, ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>