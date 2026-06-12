ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗಂಗಾವತಿ ಆಗೋಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಆಗೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ, ಹಾದು ಹೋಗಲು ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ 1.5 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದಿಗರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗೋಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಚೆಗೆ ನಗರದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>‘ಆಗೋಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ 73,74/1,75/1,76/1, 77/3,78,84/1ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಮುಖ್ತರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಹದ ಮಾಡಲು, ಭತ್ತ ಕಟಾವಿಗೆ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ ಒಯ್ಯಲು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಬೈಕ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಭೂ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 16 ಅಡಿ ಅಗಲದ 1.5 ಕಿ.ಮೀ ದಾರಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿ.ಎ, ಆರ್.ಐ ಸೇರಿ ಸರ್ವೆದಾರರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದಿಗ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೋಮರಾಜ, ಮುದುಕಪ್ಪ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಕರಿಯಪ್ಪ, ಹನುಮಂತ, ರೈತರಾದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಶರಣಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಮುದುಕಪ್ಪ, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ದುರುಗಪ್ಪ, ಯಮನಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-35-1123789225</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>