ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ ಸಂಪನ್ನ

ಗಂಗಾವತಿ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ನವವೃಂದಾವನ ಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾಯರ ಮಠದಿಂದ ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆ ರಾಯಚೂರು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೃಂದಾವನಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಶ್ರೀವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರ ವೃಂದವನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಂಡಿತ ದ್ವಾರಕನಾಥ ಆಚಾರ, ಮಂತ್ರಾಲಯ ನರಹರಿ ಆಚಾರ ಅವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಅನಂತ ಆಚಾರ, ಸಂಜೀವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇಡಪನೂರ, ಗುಂಜಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ, ನಾಗರಾಜ ಜೋಶಿ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಚಾರ, ಸಮವೇದ ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ, ಆನೆಗೊಂದಿ ಮಠದ ಅರ್ಚಕ ಪ್ರವೀಣ ಆಚಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ, ನರಸಿಂಹ ಆಚಾರ, ಆನೆಗೊಂದಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುಮಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-35-1178853337</p>