ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ: ಪಾಲಕರು, ಯುವಕನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಗಂಗಾವತಿ: ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಗೇಶ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ, ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವಕನ ತಾಯಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ, ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ಮಹೇಶ ಬಸಪ್ಪ ಕುಡತ್ಲಿ, ಯುವಕ ಈರಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಾಯಕ, ಯುವಕನ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವರು.</p>.<p>2021ರ ಮೇ 5ರಂದು ಮಹೇಶ, ದುರ್ಗಮ್ಮ, ತನ್ನ ಮಗ ಈರಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಅಂದಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಶಾರವ್ವ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು, ತಲಾ ₹10 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ನಿರಂಜನಸ್ವಾಮಿ ದೇವಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>