ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ

ಗಂಗಾವತಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವವು ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಂಭ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ತಲುಪಿ ಸಮಾರೋಪವಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ದಿಗಂಬರ ಭಟ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಚಾಲೀಸ್ ಪಾರಾಯಣ, ಭಜನೆ, ದೇವಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇವೆ, ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ, ವಾಸವಿ ಮಾತೆಗೆ ಮಹಾ ಆರತಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ ಜರುಗಿದವು. ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೂಪರಾಣಿ ರಾಯಚೂರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಾಸವಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾರಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜ, ವಾಸವಿ ಯುವ ಜನ ಸಂಘ, ವಾಸವಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ವಾಸವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ, ನವಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಸವಿ ನಗರದ ವಾಸವಿ ಅಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಭ, ಕಳಸ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದರೆ, ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೋಲಾಟದ ಸದ್ದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಯುವಕರು ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳ ನಾದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕಳೆ ತಂದರು. ವಾಸವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಕನ್ನಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಹವನಗಳು ನಡೆದವು. ನಂತರ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇವೆ, ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಆರತಿ, ಭಜನೆ, ಸಂಜೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವೆ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅರ್ಚಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಚಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು.</p>.<p>ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಇ.ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಳ್ಳೂರು ನಾಗರಾಜ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ವೀರೇಶ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ರಾಜಗೋಪಾಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ಗುರುರಾಜ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಮುದುಗಲ್, ಜೆ. ನರಸಯ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ಜೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್. ವೀರೇಂದ್ರ, ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ಎಚ್. ಲಿಂಗಯ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಹಂಚಿನಾಳ, ಆಂಜನೇಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಯಾಡ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎನ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮಾಜದ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>