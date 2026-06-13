ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಆಡಳಿತಗಾರ ಎಂದು ಕಸಾಪದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಘಟಕದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣೇಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಇದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಾಗಿ ನಾಮಕರಣವಾಗಿದೆ. ನಾಡಿನ ನಾಡು-ನುಡಿ, ನೆಲ,ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಸಾಪದ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂಗಡಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, ‘ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಆಡಳಿತಗಾರ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪೋಷಕ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹರಿಕಾರ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಜರ್ಷಿ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತವುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರೇಶ ಎಂ.ಆರಾಳ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಂತರ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಾಧಕರನ್ನು ಕಸಾಪದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಮೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅಕ್ಕಿ, ಬದ್ರಿನಾಥ್, ವೀರಮಹೇಶ್ವರಿ, ಮಾರುತಿ ಐಲಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಶಿರವಾರ, ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿ.ಎಚ್. ಸುಂಕಪ್ಪ ಎಂ, ಮೌನೇಶ, ಅಮೃತೇಶ ಸಜ್ಜನ್, ಮುದೇಗೌಡ ಕೇಸರಹಟ್ಟಿ, ರಂಗನಾಥ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಮಾಲಶೆಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ ಬಾಳಿಕಾಯಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-35-885890222</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>