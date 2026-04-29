‘ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಡ’

ಗಂಗಾವತಿ: 'ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬನ್ನಿಕುಂಟದ ಬಳಿಯೂ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾವತಿಯ ಜನರ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ '2025ರ ಜನವರಿ 5ರಂದು ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೇಮಗುಡ್ಡದ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರ ತಡೆದು ರೈತರು, ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಚಿಕ್ಕಬೆಣಕಲ್ ಬಳಿ ಅಣುಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಚಿಕ್ಕಬೆಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 2 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬನ್ನಿಕುಂಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬನ್ನಿಕುಂಟದ ಭಾಗ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮೊರೆರಬೆಟ್ಟ, ಕುಮ್ಮಟದುರ್ಗಾ, ಕುಮಾರರಾಮನ ಬೆಟ್ಟ, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ತೋಳಧಾಮವಿದೆ. ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ನವಿಲು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲವಿದೆ. ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯೂ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವು ನಾಶವಾಗಲಿವೆ. ಅಣುಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವಿಕಿರಣಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಪರಿಸರವು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಏಕಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಬನ್ನಿಕುಂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮುಸ್ಟೂರು ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>