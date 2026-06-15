ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುಟುಂಬದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿಡಿದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾನವೀಯತೆ

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 1998-99ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಚ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಗರದ ಚನ್ನಬಸವ ತಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ, ಸಹೋದರ ಪ್ರಕಾಶ, ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಎಫ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಡದ್, ಶಿವಕುಮಾರ ಅಂಗಡಿ, ಶರಣಬಸವ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ರಾಮು ಯಾದವ, ದಿಲೀಪ್ ಪವಾರ್, ಅಲಿಬಾಬ, ಆಸೀಫ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಸತೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಕೆ.ಉಲ್ಲಾಸ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಯೋಧ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸೋಮು ಮೇದಾರ್, ರಾಜೇಶ ವಕೀಲ, ಮಹಾಂತೇಶ, ಮೋಹನ್, ಜಯರಾಮ್, ಇನಾಯತ್ ಖಾನ್, ಬಸವರಾಜ ಕುಂಬಾರ, ಶಿವಕುಮಾರ ಆರಾಳ್, ವೀರಕುಮಾರ, ಯಮನೂರು ರಾಠೋಡ, ನಾಗರಾಜ ಖಾಜಿ, ಶಿವು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-35-552842566</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>