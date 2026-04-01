ಮಾಸಾಶನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಗಂಗಾವತಿ: ಅಂಗವಿಕಲರ ಮಾಸಾಶನ, ವಿಧವಾ ವೇತನ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಾಕಿ ಮಾಸಾಶನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ ಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಗೋನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ,'ಅಂಗವಿಕಲರು ಹಾಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನವೇ ಆಧಾರ. 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗವಿಕಲರ ಮಾಸಾಶನ, ವಿಧವಾ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿ ಮಾಸಾಶನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಗವಿಕಲರ ಮಾಸಾಶನ ₹5 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಧವೆಯರ ಮಾಸಾಶನವನ್ನು ₹3 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್, 35 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುರುಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ದಾಸನಾಳ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ಶಬ್ಬೀರ್, ಶಿವಕುಮಾರ, ನಾಗರಾಜ, ಕೆ.ಶೇಷಮ್ಮ, ಅಂಬಿಗರಾವ್, ಹನುಮಂತ ದಾಸನಾಳ, ದುರ್ಗಪ್ಪ, ವಿಜಯಶ್ರೀ, ಯಮನಮ್ಮ, ಮಲ್ಲೇಶ, ಬೀಬಿಜಾನ್, ಖಾದರ್ ಬಾಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಗವಿಕಲರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>