ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ‘ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಚರಿಸುವ ಅಧಿಕ ಮಾಸವನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸವೆಂದು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮೂಲಕ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಶಂಕರಮಠದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ವೈದ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶಂಕರಮಠದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸದ ಮಂಗಳೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶೃಂಗೇರಿ ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೇರೆಗೆ ಸತತ 33 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ’ ಎಂದರು. ಶಕುಂತಲಾ ರಾಜೀವ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭೀಮಸೇನ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಗುರುಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರದ ಮೂಲಕ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಶಾರದಾ ಶಂಕರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಭೀಮಸೇನ ಭಟ್, ಮಹೇಶ ಭಟ್ ಜೋಶಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಳವಂಡಿಕರ್, ಶೇಷಗಿರಿ ಗಡಾದ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಳವಂಡಿ, ಶ್ರೀಧರ, ಕಾಶಿನಾಥ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಸಾಯಿ, ಅನಿಲ ಅಳವಂಡಿ, ಭೀಮಶಂಕರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ದಿಗ್ಗಾವಿ ಸೇರಿ ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-35-1191330642</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>