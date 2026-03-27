‘ಮಾನವನ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಹವಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ’

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ(ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್) 10ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ತಂಡದಿಂದ ಗುರುವಾರ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ ಬಿ. ಇಟ್ನಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹವಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾನವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ, ಕಂದಾಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಕುಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಡವು ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡದ ಸುಭಾಷ ಶಿಂಧೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಾನವನ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಳಾಗಿ, ವಿಕೋಪಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಹಾನಿಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು 2005ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ತಂಡದ ಮೂಲ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾವು ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅವಘಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದಾಗ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ತಂಡ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮನೆ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ನೀರು ತರುವ ಕೊಡ, ಟೈರ್ ಟೂಬ್, ಥರ್ಮಕೋಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರವಾಹದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ತಂಡ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬಾರದು. ವೃದ್ಧರ, ಅಂಗವಿಕಲರ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರ, ಚಿಣ್ಣರರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಸಾಣಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಬಳಿಸಿ ಜನರಕ್ಷಣೆ, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಸಿ, ಜನರ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಪಿಆರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಪಿ ರಾಮ್ ಎಲ್.ಅರಸಿದ್ದಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಾಂಡೆಂಡ್ ಅಖಿಲೇಶಕುಮಾರ, ಉಪವಿಭಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಹೇಶ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುರುಡಿ, ತಾ.ಪಂ ಇಒ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಠ್ಠಲ ಜಾಬಗೌಡರ ಸೇರಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿ ಸಾಣಾಪುರ, ಆನೆಗೊಂದಿ, ಸಂಗಾಪುರ, ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಿಡಿಒ, ಆಶಾ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಗ್ರಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>