ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗದ ತಳವಾರಘಟ್ಟದ ಉದ್ಯಾನ

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತಳವಾರಘಟ್ಟದ ಸಮೀಪದ ಉದ್ಯಾನವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪುಂಡ-ಪೋಕರಿಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಕಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗುಟ್ಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, ಸುಟ್ಟಿರುವ ಸಿಗರೇಟ್, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಳವಾಗರಘಟ್ಟ ಸಮೀಪದ ಸರ್ವೆ ನಂ.204ರ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನರೇಗಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹35 ಲಕ್ಷ, ತಾ.ಪಂ ಮತ್ತು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸೇರಿ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಯಾನದ ಒಳಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಳೆ ಬೆಳೆದು ಅಂದ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಉದುರಿದ ಎಲೆಗಳ ಕಸ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೆ ತುಂಬಿದೆ. ನಡಿಗೆ ಪಥದಲ್ಲೂ ಕಸ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಹರಡಿಕೊಂಡು, ಚಿಕ್ಕ-ಚಿಕ್ಕ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ.</p>.<p>ವಿಷಜಂತುಗಳ ಕಾಟ: ಉದ್ಯಾನದೊಳಗೆ ಗಿಡ-ಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷಜಂತುಗಳ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು, ಯುವಜನರು, ಚಿಣ್ಣರು ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಸೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗುಟ್ಕಾ ಚೀಟಿಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ನೀರಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು, ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಡ್ಡೆಯಾದ ಉದ್ಯಾನ: ಸಂಜೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಯುವಕರು, ಕೆಲ ಹಿರಿಯರು ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್, ಸುಟ್ಟಿರುವ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೀಸಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಡೋಮ್ ಸಹ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಉದ್ಯಾನವನ ಕುಡುಕರ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಉದ್ಯಾನದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯಾನ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡ ಬೇಕು. ನರೇಗಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯಾನ ಇದ್ದೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>