ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಮ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆನ್ನಪ್ಪ‌‌ ಮಳಗಿ

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ‘ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಹಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮಳಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೋರಂ ಇರದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿರಲಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಚೇರಿ ದುರಸ್ತಿ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ, ನೂತನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ರಚನೆ, ಅಗತ್ಯ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಸಂಘದ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಕ್ರಮ, ಜಾಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸುರಕ್ಷೆತೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ, ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 21 ಗೋದಾಮು, 18 ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ನವೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ರೈತರು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಷೇರು ಖರಿದೀಸಬಹುದು. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹6 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹19 ಲಕ್ಷ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ₹25 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಲಿದೆ. ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶರಣಪ್ಪ, ಕನಕಪ್ಪ ಕನಕಗಿರಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಜನಾದ್ರಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರಗೌಡ ಯರಡೋಣ, ಬಾಲನಗೌಡ, ಬಸವರಾಜ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸೇರಿ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-35-526731734</p>