ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ: ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲಿನ ಅರ್ಭಟ

<p><strong>ಕಾರಟಗಿ</strong>: ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಸುರಿದು, ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಂಪೆರೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p>.<p>ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ, ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲಿನ ಅರ್ಭಟದೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಹನಿಯಿತು.</p>.<p>ರಸ್ತೆಗಳು, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಸಂಗ್ರಹಿತ ನೀರು ಹೊರಕಳಿಸಲು ಕೆಲವೆಡೆ ನಾಗರಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾಯಾಸಪಡುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.<br /> ಸಂಜೆಯಿಂದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ, ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿಯೂ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.