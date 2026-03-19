ಗಂಗಾವತಿ: ಹಂಪಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮುಕ್ತ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಗಂಗಾವತಿ: ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮುಕ್ತ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಆನೆಗೊಂದಿ, ಸಾಣಾಪುರ, ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡೆಬಾಗಿಲು ಕ್ರಾಸ್ (ಶ್ರೀ ರಂಗ ದೇವರಾಯಲು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ) ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಎನ್. ಪದ್ಮನಾಭರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಂಪಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2002ರಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದರ ನಿಯಮಗಳೇ ಇದೀಗ ಬಡ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಆನೆಗೊಂದಿ ಭಾಗದ 15 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೂ ಹಂಪಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರವಾನಗಿ ಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಭಾಗವನ್ನು ಹಂಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೈಬಿಡಿ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಡೆಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸಿ.ಎಚ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆನೆಗೊಂದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಿದೆ. ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲ. ಹಂಪಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಕುರುಡು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಸ್ಮಾರಕ, ದೇವಾಲಯ,ಮಂಟಪಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಠಾವ್, ಗಾಂವ್ ಬಚಾವ್, ಕೆಲಸಬೇಕು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೇಡ, ನಮ್ಮಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಬದುಕು ಉಳಿಸಿ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಳಿಸಿ, ಬೇಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಜೀ ವನೋಪಾಯ ಬೇಕು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೇಡ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.

ನಂತರ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುರುಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ಥಳ ದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪಿಐ ರಂಗಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ,ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ರಾಜ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಆರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ, ಡಾ.ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಬು, ಸಾಯಿಕುಮಾರ, ವೀರೇಶ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಸೇರಿ ಆನೆಗೊಂದಿ, ಸಾಣಾಪುರ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ರಾಂಪುರ, ವಿರುಪಾಪುರಗಡ್ಡೆ, ಕಡೆಬಾಗಿಲು, ಬಸವನ ದುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ