ಹನುಮಸಾಗರ: ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ

ಹನುಮಸಾಗರ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಗಣತಿ ತರಬೇತುದಾರ ಕಿಶನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ವಿಧಾನ ಕುರಿತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೂ ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಬೀಬಪಾಷಾ ಮಕಾನದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಯಂ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಬೀಬಪಾಷಾ ಮಕಾನದಾರ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಹುಸೇನಸಾಬ ಇಲಕಲ್ಲ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಡಿಗೇರ, ಹುಲಗಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಳ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಳೇದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಹಗೀರದಾರ, ಏಕನಾಥ ಮೆದಿಕೇರಿ, ವಸಂತಕುಮಾರ ಸಿನ್ನೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>