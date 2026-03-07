ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹನುಮಸಾಗರ: ಕಸದ ರಾಶಿಗಳ ತೆರವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:28 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:28 IST
ಪಟ್ನಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಕಸದರಾಶಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸುಗಮ ದಾರಿಗೆ ಅಣಿವು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಕೊಪ್ಪಳ

